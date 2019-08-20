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Помер Уповноважений з питань захисту військових

Помер Уповноважений з питань захисту військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Передчасно пішов з життя Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні, 20 серпня 2019 року, зупинилося серце Олега Владиславовича Трохименка, Представника Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Трохименко з травня 2018 року працював на посаді Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, на 52-му році пішов з життя легендарний засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Хлевицький Віталій Борисович.

Українські Національні Новини

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