Умер Уполномоченный по защите военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Безвременно ушедшего из жизни Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека по делам защиты прав военнослужащих Олег Трофименко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
“Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 20 августа 2019 года, остановилось сердце Олега Владиславовича Трохименко, представителя Уполномоченного по защите прав военнослужащих”, — говорится в сообщении.
Напомним, Трофименко с мая 2018 года работал в должности представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам защиты прав военнослужащих.
Как сообщал УНН, на 52-м году ушел из жизни легендарный основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович.