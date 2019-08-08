Помер засновник Департаменту контррозвідки СБУ

Як відзначили у СБУ, Хлевицький був одним з перших, хто передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних складних умовах.

“...започаткована ним справа й надалі залишатиметься однією із складових забезпечення безпеки України!Висловлюємо глибокі співчуття рідним, друзям та колегам”, — йдеться у повідомленні

Довідка: Хлевицький Віталій Борисович народився 24 червня 1968 року в Ужгороді Закарпатської області.

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У 1990 році він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони, за спеціальністю “радіоінженер”. Після вишу до грудня 1992 року проходив службу в Збройних Силах СРСР та ЗС України. Потім, до квітня 2014 року, займав оперативні та керівні посади в Центральному апараті Служби безпеки України.

У 1998 році він одержав другу вищу освіту з кваліфікацією “юрист — правознавець” на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету. Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій в сфері інформаційної безпеки. Є автором та співавтором понад тридцяти наукових праць і статей.

Діяльність Віталія Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами.