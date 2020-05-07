Помер унікальний олімпійський чемпіон з Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Колишній канадський бобслеїст, олімпійський чемпіон Інсбрука-1964 Дуглас Енакін помер у віці 89 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Залу спортивної слави Канади.
Четвірка Енакіна стала першою в історії, якій вдалося принести Канаді золоту олімпійську медаль в бобслеї (Інсбрук-1964). Завдяки цьому Енакін був обраний до Зали спортивної слави Канади.
Примітно, що після закінчення кар’єри Енакін займався розробкою трас і готував канадську збірну до Олімпіади 1972 року в японському Саппоро.
Як повідомляв УНН, олімпійська чемпіонка виступила із бажанням інтеграції з чоловічим футболом.