Четвірка Енакіна стала першою в історії, якій вдалося принести Канаді золоту олімпійську медаль в бобслеї (Інсбрук-1964). Завдяки цьому Енакін був обраний до Зали спортивної слави Канади.

Примітно, що після закінчення кар’єри Енакін займався розробкою трас і готував канадську збірну до Олімпіади 1972 року в японському Саппоро.

Як повідомляв УНН, олімпійська чемпіонка виступила із бажанням інтеграції з чоловічим футболом.