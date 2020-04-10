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Олімпійська чемпіонка виступила за інтеграцію з чоловічим футболом

Олімпійська чемпіонка виступила за інтеграцію з чоловічим футболом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Двократна чемпіона світу та володарка двох золоти нагород Олімпійських ігор з футболу Карлі Ллойд виразила думку з приводу жіночого та чоловічого футболу, передає УНН з посиланням на Tuttomercatoweb.com.

"У мене немає фізичних якостей, швидкості або сили чоловіків, жодна жінка не може мати їх. Але є деякі неймовірно вмілі жінки, які грають в футбол, і дуже розчаровує той факт, коли я постійно чую аргумент, що ми не будемо такі хороші, як і вони. В цілому нам потрібно міняти культуру. Нам потрібно об'єднатися, щоб було більше можливостей для інтеграції з чоловічим футболом", - наголосила Ллойд.

Відзначимо, що в активі Ллойд 98 голів за національну збірну США.

Нагадаємо, що Ллойд двічі визнавали кращою футболісткою року в світі.

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