Олимпийская чемпионка выступила за интеграцию с мужским футболом

"У меня нет физических качеств, скорости или силы мужчин, ни одна женщина не может иметь их. Но есть некоторые невероятно умелые женщины, которые играют в футбол, и очень разочаровывает тот факт, когда я постоянно слышу аргумент, что мы не будем так хороши, как и они. В целом нам нужно менять культуру. нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом", - отметила Ллойд.

Отметим, что в активе Ллойд 98 голов за национальную сборную США.

Напомним, что Ллойд дважды признавали лучшей футболисткой года в мире.