Олимпийская чемпионка выступила за интеграцию с мужским футболом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25711 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35551 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52387 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 76277 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72949 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100980 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105304 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130516 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130197 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Олимпийская чемпионка выступила за интеграцию с мужским футболом

Олимпийская чемпионка выступила за интеграцию с мужским футболом

Киев  •  УНН

 • 11252 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Двукратная чемпиона мира и обладательница двух золотых наград Олимпийских игр по Карли Ллойд выразила мнение по поводу женского и мужского футбола, передает УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb.com.

"У меня нет физических качеств, скорости или силы мужчин, ни одна женщина не может иметь их. Но есть некоторые невероятно умелые женщины, которые играют в футбол, и очень разочаровывает тот факт, когда я постоянно слышу аргумент, что мы не будем так хороши, как и они. В целом нам нужно менять культуру. нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом", - отметила Ллойд.

Отметим, что в активе Ллойд 98 голов за национальную сборную США.

Напомним, что Ллойд дважды признавали лучшей футболисткой года в мире.

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