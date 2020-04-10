Олимпийская чемпионка выступила за интеграцию с мужским футболом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Двукратная чемпиона мира и обладательница двух золотых наград Олимпийских игр по Карли Ллойд выразила мнение по поводу женского и мужского футбола, передает УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb.com.
"У меня нет физических качеств, скорости или силы мужчин, ни одна женщина не может иметь их. Но есть некоторые невероятно умелые женщины, которые играют в футбол, и очень разочаровывает тот факт, когда я постоянно слышу аргумент, что мы не будем так хороши, как и они. В целом нам нужно менять культуру. нам нужно объединиться, чтобы было больше возможностей для интеграции с мужским футболом", - отметила Ллойд.
Отметим, что в активе Ллойд 98 голов за национальную сборную США.
Напомним, что Ллойд дважды признавали лучшей футболисткой года в мире.