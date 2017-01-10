К.Ллойд визнано найкращою футболісткою світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На церемонії нагородження лауреатів року за версією ФІФА в Цюріху кращою футболісткою була названа Карлі Ллойд, а Сільвія Найд отримала нагороду, як кращий тренер жіночої команди, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Нагороду найкращій футболістці другий рік поспіль була вручена форварду “Х’юстон Деш” і збірної США Карлі Ллойд.
Американка випередила в голосуванні німецького вінгера “Баварії” Мелані Берінгер і бразильського форварда “Русенгорд” Марту.
Натомість, С.Найд у серпні в Бразилії привела німкень (чинних чемпіонок Європи) до статусу переможниць Олімпіади. Це був останній турнір С.Найд біля керма “бундестім”, якою вона керувала 11 років.
В опитуванні, в якому брали участь капітани і тренери національних команд, С.Найд випередила Пія Сундхаге, яка несподівано привела Швецію до “срібла” Олімпійських ігор, і англійського тренера збірної США Джилл Елліс. Остання отримала цю нагороду в 2015 році.
Нагадаємо, що С.Найд вже називали найкращим тренером жіночої команди за підсумками року в 2012 і 2013 роках. Це єдина людина, яка удостоювалася цієї нагороди більше одного разу.