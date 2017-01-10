К.Ллойд признана лучшей футболисткой мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. На церемонии награждения лауреатов года по версии ФИФА в Цюрихе лучшей футболисткой была названа Карли Ллойд, а Сильвия Найд получила награду, как лучший тренер женской команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Награду лучшей футболистки второй год подряд была вручена форварду "Хьюстон Дэш" и сборной США Карли Ллойд.
Американка опередила в голосовании немецкого вингера "Баварии" Мелани Берингер и бразильского форварда "Русенгорд" Марту.
Зато С.Найд в августе в Бразилии привела немок (действующих чемпионок Европы) к статусу победительниц Олимпиады. Это был последний турнир С.Найд у руля "бундестим", которой она руководила 11 лет.
В опросе, в котором участвовали капитаны и тренеры национальных команд, С.Найд опередила Пия Сундхаге, которая неожиданно привела Швецию к "серебру" Олимпийских игр, и английского тренера сборной США Джилл Эллис. Последняя получила эту награду в 2015 году.
Напомним, что С.Найд уже называли лучшим тренером женской команды по итогам года в 2012 и 2013 годах. Это единственный человек, который удостаивался этой награды больше одного раза.