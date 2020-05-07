Умер уникальный олимпийский чемпион из Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Бывший канадский бобслеист, олимпийский чемпион Инсбрука-1964 Дуглас Энакин умер в возрасте 89 лет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Зала спортивной славы Канады.
Четверка Энакина стала первой в истории, которой удалось принести Канаде золотую олимпийскую медаль в бобслее (Инсбрук-1964). Благодаря этому Энакин был избран в Зал спортивной славы Канады.
Примечательно, что после окончания карьеры Энакин занимался разработкой трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро.
Как сообщал УНН, олимпийская чемпионка выступила с желанием интеграции с мужским футболом.