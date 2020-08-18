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Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Київ • УНН

 • 11278 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги помер пацієнт, якому вперше в Україні здійснили операцію з пересадки підшлункової залози. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку лікарні в Facebook.

“Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер. Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка. Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що тривалий час його стан був стабільним, почала працювати нирка та підшлункова залоза.

“Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту. Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що за останні дев’ять місяців команда лікарів з закладу з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім у Львові успішно трансплантувала 11 нирок та 4 серця.

Нагадаємо, у МОЗ планують включити "Черкаський кардіодиспансер" до пілотного проекту з трансплантацій.

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