Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что длительное время его состояние было стабильным, начала работать почка и поджелудочная железа.

"Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта. Трансплантация поджелудочной железы - это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - указано в сообщении.

Отмечается, что за последние девять месяцев команда врачей из заведения с помощью коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а затем во Львове успешно трансплантировали 11 почек и 4 сердца.

Напомним, в Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации.



