Помер один з поранених: кількість жертв у селі Гроза зросла до 51
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Через ракетний обстріл села Гроза на Харківщині кількість загиблих зросла до 51 людини. Помер один з поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передає УНН.
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«51. Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених», - написав Клименко.
Він зазначив, що розбір завалів триває.
Доповнення
Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей.
У кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.