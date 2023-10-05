Помер один з поранених: кількість жертв у селі Гроза зросла до 51

Цитата

«51. Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених», - написав Клименко.

Він зазначив, що розбір завалів триває.

Доповнення

Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей.



У кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.