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Умер один из раненых: число жертв в селе Гроза возросло до 51

Умер один из раненых: число жертв в селе Гроза возросло до 51

Киев • УНН

 • 1083390 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Из-за ракетных обстрелов села Гроза на Харьковщине число погибших возросло до 51 человека. Умер один из раненых. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передает УНН.

Цитата

«51. Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых», - написал Клименко.

Он отметил, что разбор завалов продолжается.

Дополнение

Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей.

В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.

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