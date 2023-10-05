Умер один из раненых: число жертв в селе Гроза возросло до 51
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Из-за ракетных обстрелов села Гроза на Харьковщине число погибших возросло до 51 человека. Умер один из раненых. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко передает УНН.
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«51. Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых», - написал Клименко.
Он отметил, что разбор завалов продолжается.
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Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей.
В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.