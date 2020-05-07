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Помер один із постраждалих під час жорсткої посадки Мі-35 у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Один з трьох постраждалих в результаті жорсткої посадки російського військового вертольота Мі-35 на півночі окупованого Криму помер в лікарні. Про це повідомило ТАСС джерело в медичних колах Джанкойського району, де сталася надзвичайна подія, передає УНН.

Помер один із постраждалих під час жорсткої посадки Мі-35 у Криму

"Один помер", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що ще один потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації, другий - у відділенні травматології.

Джерело в екстрених службах окупованого півострова також повідомило, що в Джанкой бортом санавіації вилетять лікарі з Сімферополя.

"Три фахівця і середній медпрацівник, вилітають (з Сімферополя санітарною авіацією)", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що на місці медики оцінять стан постраждалих.

Нагадаємо, військовий вертоліт Мі-35 здійснив жорстку посадку в окупованому Криму під час планового польоту.

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