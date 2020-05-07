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Умер один из пострадавших во время жесткой посадки Ми-35 в Крыму

Киев • УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Один из трех пострадавших в результате жесткой посадки российского военного вертолета Ми-35 на севере оккупированного Крыма скончался в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Джанкойского района, где произошло ЧП, передает УНН.

Умер один из пострадавших во время жесткой посадки Ми-35 в Крыму

"Один умер", - сказал собеседник агентства, отметив, что еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй - в отделении травматологии.

Источник в экстренных службах оккупированного полуострова также сообщил, что в Джанкой бортом санавиации вылетят врачи из Симферополя.

"Три специалиста и средний медработник, вылетают (из Симферополя санитарной авиацией)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте медики оценят состояние пострадавших.

Напомним, военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму во время планового полета.

Украинские Национальные Новости

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