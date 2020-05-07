Умер один из пострадавших во время жесткой посадки Ми-35 в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Один из трех пострадавших в результате жесткой посадки российского военного вертолета Ми-35 на севере оккупированного Крыма скончался в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Джанкойского района, где произошло ЧП, передает УНН.
"Один умер", - сказал собеседник агентства, отметив, что еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй - в отделении травматологии.
Источник в экстренных службах оккупированного полуострова также сообщил, что в Джанкой бортом санавиации вылетят врачи из Симферополя.
"Три специалиста и средний медработник, вылетают (из Симферополя санитарной авиацией)", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте медики оценят состояние пострадавших.
Напомним, военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму во время планового полета.