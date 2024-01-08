Помер колишній гравець національної збірної України Шершун

На 43-му році життя помер відомий футболіст, колишній гравець національної збірної Богдан Шершун. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Динамо Київ".

Сумна звістка сколихнула сьогодні футбольний світ. На 43-му році життя помер відомий футболіст, колишній гравець національної збірної України Богдан Шершун - йдеться у повідомленні клубу.

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Як зазначається, Шершун був вихованцем дніпропетровського футболу, виступав в чемпіонатах України за "Дніпро", "Арсенал", "Кривбас", "Волинь". Після завершення футбольної кар’єри Богдан працював експертом на телебаченні.

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