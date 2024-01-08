Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун

На 43-м году жизни скончался известный футболист, бывший игрок национальной сборной Богдан Шершун. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Динамо Киев".

Печальное известие всколыхнуло сегодня футбольный мир. На 43-м году жизни скончался известный футболист, бывший игрок национальной сборной Украины Богдан Шершун - говорится в сообщении клуба.

Детали

Как отмечается, Шершун был воспитанником днепропетровского футбола, выступал в чемпионатах Украины за "Днепр", "Арсенал", "Кривбасс", "Волынь". После завершения футбольной карьеры Богдан работал экспертом на телевидении.

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