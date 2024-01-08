"Не брал московский аусвайс до последнего вздоха": в Крыму умер член КУН Леонид Терлецкий
Киев • УНН
На 71 году умер член Конгресса Украинских Националистов (КУН), активный участник украинской борьбы против пророссийских политических сил на территории Крыма.
В оккупированном Крыму на 71-году умер член Конгресса Украинских Националистов (КУН), активный участник украинской борьбы против пророссийских политических сил на территории полуострова. Об этом сообщил лидер Крымской организации Конгресса Украинских националистов Василий Овчарук на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Леонид Терлецкий. К сожалению. Перестало биться сердце Украинца сильного духом и телом.Активный участник украинского возрождения с начала 90-х годов в Крыму. Когда стал вопрос партийной структуризации выбрал КУН. Был избран председателем Киевской районной организации КУН города Симферополя. Всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Не падал духом. Требовал радикальных действий по отношению к врагам Украины. Участник Оранжевой революции, Революции достоинства, участник сопротивления московской оккупации Крыма. Действовал активно в подполье в Симферополе. Не брал московской аусвайс до своего последнего вздоха. Был верным сыном Украины! Вечная память тебе Леонид! Скорбим,
Справочно
Леонид Терлецкий - украинец, проживший в оккупации почти десять лет и не взял российский паспорт. Неоднократно публично проявлял свою украинскую идентичность перед врагами. По воспоминаниям его единомышленников, он всегда праздновал все дни украинских праздников, особенно День Независимости Украины, всегда возлагал цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе.
Оккупанты его задерживали, приписывали административные требования, судили, но это его не сломило. Он всегда надевал вышиванку и выходил в город в период оккупации.
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"Не брал московский аусвайс до последнего вздоха": в Крыму умер член КУН Леонид Терлецкий
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