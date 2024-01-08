"Не брав московський аусвайс до останнього подиху": у Криму помер член КУН Леонід Терлецький
Київ • УНН
На 71-році помер член Конгресу Українських Націоналістів (КУН), активний учасник української боротьби проти проросійських політичних сил на території Криму.
В окупованому Криму на 71-році помер член Конгресу Українських Націоналістів (КУН), активний учасник української боротьби проти проросійських політичних сил на території півострова. Про це повідомив лідер Кримської організації Конгресу Українських націоналістів Василь Овчарук на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Леонід Терлецький. На жаль. Перестало битися серце Українця сильного духом і тілом.Активний учасник українського відродження з початку 90-х років в Криму. Коли стало питання партійної структуризації обрав КУН. Був обраний головою Київської районної організації КУН міста Сімферополя. Завжди виконував поставлені перед ним завдання. Не падав духом. Вимагав радикальних дій по відношенню до ворогів України. Учасник Помаранчевої революції, Революції гідності.Учасник спротиву московській окупації Криму. Діяв активно в підпіллі в Сімферополі. Не брав московській аусвайс до свого останнього подиху. Був вірним сином України! Вічна памʼять тобі Леоніда! Сумуємо,
Довідково
Леонід Терлецький – українець, що прожив в окупації майже десять років і не взяв російський паспорт. Неодноразову публічно проявляв свою українську ідентичність перед ворогами. За спогадами його однодумців, він завжди святкував всі дні українських свят, особливо День Незалежності України, завжди покладав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченка в Сімферополі.
Окупанти його затримували, приписували адміністративні вимоги, судили, але це його не зламало. Він завжди одягав вишиванку і виходив в місто в період окупації.
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