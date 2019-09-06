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Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колишній лідер Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років. Про це в п’ятницю повідомив нинішній президент республіки Еммерсон Мнангагва, пише УНН з посиланням на BBC News.

“Неймовірно гірко оголошувати про смерть батька-засновника Зімбабве і колишнього президента Роберта Мугабе”, — написав у Twitter нинішній лідер країни.

“Мугабе був символом звільнення і єдності Африки, він присвятив своє життя звільненню і розширенню прав зімбабвійського народу”, — зазначив Мнангагва. “Його внесок в історію нашого народу і континенту ніколи не буде забутий”, — підкреслив президент.

Згідно з інформацією, наданою мовною корпорацією BBC, смерть Мугабе наступила в лікарні в Сінгапурі, куди колишній глава держави прибув для лікування декілька місяців тому.

Як повідомляє південноафриканська радіостанція SABC, в містах Зімбабве на вулиці вийшли натовпи людей з тим, щоб вшанувати пам’ять екс-лідера країни.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Мугабе очолював країну 37 років, з моменту проголошення незалежності в 1980 році (в 1980-1987 роках в якості прем’єр-міністра). У 2017 році він був зміщений з поста глави держави. Причиною, що призвела до усунення Мугабе, став його конфлікт з першим віце-президентом Еммерсон Мнангагвою. 6 листопада Роберт Мугабе відправив Мнангагву у відставку, однак на підтримку віце-президента виступила армія. 15 листопада Мугабе був поміщений під домашній арешт, 19 листопада відсторонений від керівництва правлячою партією “Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт”, а 21 листопада, не чекаючи імпічменту, заявив про добровільну відставку.

Як писав УНН, Еммерсон Мнангагва у серпні минулого року переміг на президентських виборах в Зімбабве.

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