Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

“Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе”, — написал в Twitter нынешний лидер страны.

“Мугабе был символом освобождения и единства Африки, он посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав зимбабвийского народа”, — отметил Мнангагва. “Его вклад в историю нашего народа и континента никогда не будет забыт”, — подчеркнул президент.

Согласно информации, предоставленной вещательной корпорацией BBC, смерть Мугабе наступила в больнице в Сингапуре, куда бывший глава государства прибыл для лечения несколько месяцев назад.

Как сообщает южноафриканская радиостанция SABC, в городах Зимбабве на улицы вышли толпы людей с тем, чтобы почтить память экс-лидера страны.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe’s founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Мугабе возглавлял страну 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 г. он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией “Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт”, а 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.

