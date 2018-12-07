Помер екс-президент Колумбії Белісаріо Бетанкур
Київ • УНН
“Інформуємо про кончину екс-президента Республіки Колумбія Белісаріо Бетанкур Куартаса 7 грудня”, — повідомили у фонді.
За даними видавництва, екс-президент Бетанкур вступив до медичного закладу 6 грудня через ускладнення, викликаних хворобою нирок.
Бетанкур займав пост президента з 1982 по 1986 рік. При його правлінні почався процес пошуку мирного врегулювання конфлікту з повстанськими рухами в Колумбії. Саме завдяки його діям в 1984 році було підписано угоду про припинення вогню на один рік.
Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер екс-президент США Джордж Буш-старший.