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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур

Киев • УНН

 • 13093 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур Куартас умер в пятницу в возрасте 95 лет в одной из клиник колумбийской столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление медицинского подразделения фонда Santa Fe de Bogota.

Умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур

“Информируем о кончине экс-президента Республики Колумбия Белисарио Бетанкур Куартаса 7 декабря”, — сообщили в фонде.

По данным издательства, экс-президент Бетанкур поступил в медицинское учреждение 6 декабря из-за осложнений, вызванных болезнью почек.

Бетанкур занимал пост президента с 1982 по 1986 год. При его правлении начался процесс поиска мирного урегулирования конфликта с повстанческими движениями в Колумбии. Именно благодаря его действиям в 1984 году было подписано соглашение о прекращении огня на один год.

Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер экс-президент США Джордж Буш-старший.

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