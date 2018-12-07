Умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур
Киев • УНН
“Информируем о кончине экс-президента Республики Колумбия Белисарио Бетанкур Куартаса 7 декабря”, — сообщили в фонде.
По данным издательства, экс-президент Бетанкур поступил в медицинское учреждение 6 декабря из-за осложнений, вызванных болезнью почек.
Бетанкур занимал пост президента с 1982 по 1986 год. При его правлении начался процесс поиска мирного урегулирования конфликта с повстанческими движениями в Колумбии. Именно благодаря его действиям в 1984 году было подписано соглашение о прекращении огня на один год.
Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер экс-президент США Джордж Буш-старший.