Помер барабанщик "Машини часу" Остроумов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У неділю помер барабанщик групи "Машина часу" Сергій Остроумов. Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер гурту Андрій Макаревич, передає УНН.
"Помер Сергій Остроумов", - написав він.
Про причини смерті музиканта не повідомляється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер режисер фільму "Приборкання норовливої"
Як повідомляв УНН, мексиканська актриса Едіт Гонсалес, відома за роллю Леонелло Вільяреаль в серіалі "Дика троянда" (Rosa salvaje, 1987-1988), померла у віці 54 років.