Умер барабанщик "Машины времени" Остроумов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В воскресенье умер барабанщик группы "Машина времени" Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер группы Андрей Макаревич, передает УНН.
"Умер Сергей Остроумов", - написал он.
О причинах смерти музыканта не сообщается.
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Как сообщал УНН, мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонелло Вильяреаль в сериале "Дикая роза" (Rosa salvaje, 1987-1988), умер в возрасте 54 лет.