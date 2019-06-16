Умер барабанщик "Машины времени" Остроумов

"Умер Сергей Остроумов", - написал он.

О причинах смерти музыканта не сообщается.



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Как сообщал УНН, мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонелло Вильяреаль в сериале "Дикая роза" (Rosa salvaje, 1987-1988), умер в возрасте 54 лет.