Помер американський мільярдер Алекс Спанос

“У нас немає слів, які можуть адекватно висловити наше горе, пов’язане з його смертю, — йдеться в повідомленні команди. Ми будемо продовжувати шанувати його спадщину, присвячуючи себе зміни життя суспільства і всієї нашої країни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Померла співачка Монсеррат Кабальє

Алекс Спанос був яскравим представником конструкту “американська мрія”: починаючи із різноробочого в ресторані свого батька-іммігранта з Греції, у 27 років він позичив гроші в банку і відкрив власний ресторанний бізнес, який через п’ять років приніс йому перший мільйон. У 1960 році Спанос заснував девелоперську компанію AG Spanos Construction Co., а в 2005 році зайняв 320 місце в списку журналу Forbes серед 400 найбагатших американців зі статком у 1,1 млрд доларів США. У 2018 році видання оцінило стан Спанос і його сім’ї у 2.4 млрд доларів США.

Дружина Алекса Спанос Фей померла в серпні цього року в віці 92 років. У 1994 році мільярдер передав управління сімейним бізнесом своїм чотирьом дітям через що розвивається деменції.

Як раніше інформував УНН, на 59-му році життя помер колишній народний депутат України Роман Забзалюк.