Умер американский миллиардер Алекс Спанос
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер на 96-м году жизни во вторник. Об этом сообщает газета The San Diego Union-Tribune со ссылкой на заявление команды по американскому футболу Los Angeles Chargers, которую Спанос приобрел в 1984 году, передает УНН.
“У нас нет слов, которые могут адекватно выразить наше горе, связанное с его смертью”, — говорится в сообщении команды. “Мы будем продолжать чтить его наследие, посвящая себя изменению жизни общества и всей нашей страны.”
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Алекс Спанос был ярким представителем конструкта “американская мечта”: начиная с разнорабочего в ресторане своего отца-иммигранта из Греции, в 27 лет он одолжил деньги в банке и открыл собственный ресторанный бизнес, который спустя пять лет принес ему первый миллион. В 1960 году Спанос основал девелоперскую компанию A. G. Spanos Construction Co., а в 2005 году занял 320 место в списке журнала Forbes среди 400 самых богатых американцев с состоянием в 1,1 млрд долларов США. В 2018 году издание оценило состояние Спанос и его семьи в 2,4 млрд долларов США.
Супруга Алекса Спаноса Фэй скончалась в августе этого года в возрасте 92 лет. В 1994 году миллиардер передал управление семейным бизнесом своим четырем детям из-за развивающейся деменции.
Как ранее информировал УНН, на 59-м году жизни умер бывший народный депутат Украины Роман Забзалюк.