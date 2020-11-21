Помер 27-річний український легкоатлет Микола Багач

Багач займався штовханням ядра, представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Він був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра Олександра Багача.

Про причини смерті атлета не повідомляється.

Як повідомляв УНН, на 54-му році життя помер дворазовий фіналіст НБА.