Двократний фіналіст НБА помер на 54-му році життя

Причина смерті не уточняється, хоча колишній тренер університету “Коннектікут” Джим Келхун відзначив, що у Робінсона 2,5 роки тому стався інсульт.

Клуб НБА “Голден Стейт” опублікував заяву з приводу смерті Робінсона, відзначивши, що він пішов з життя в занадто молодому віці.

“Кліффорд був неперевершеним професіоналом, який любив баскетболу і змагався з неймовірним почуттям гри. Ми висловлюємо свої думки і молитви сім’ї та друзям Кліффорда в цей важкий час”, — сказано у зверненні “Ворріорс”.

Примітно, що Робінсон відіграв 18 сезонів в НБА і допоміг “Портленд Трейл Блейзерс” вийти двічі в фінал Національної баскетбольної асоціації. Форвард був обраний “Портлендом” на драфті-1989 під 36 загальним піком. У складі “Блейзерс” він провів вісім сезонів, де в сезоні 1992/93 став найкращим запасним гравцем, а ще через рік був викликаний на Матч всіх зірок.

Також Кліффорд виступав за “Фінікс”, “Детройт”, “Голден Стейт” і “Нью-Джерсі”, де закінчив кар’єру в 2007 році та провів 1380 ігор в НБА. В середньому за матч Кліффорд набирав по 14,2 очка і 4,6 підбирання.