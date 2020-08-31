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Двукратный финалист НБА умер на 54-м году жизни

Киев • УНН

 • 12266 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывший игрок американского клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБА и "Портленда".

Двукратный финалист НБА умер на 54-м году жизни

Причина смерти не уточняется, хотя бывший тренер университета “Коннектикут” Джим Кэлхун отметил, что в Робинсона 2,5 года назад произошел инсульт.

Клуб НБА “Голден Стэйт” опубликовал заявление по поводу смерти Робинсона, отметив, что он ушел из жизни в слишком молодом возрасте.

“Клиффорд был непревзойденным профессионалом, который любил баскетбола и соревновался с невероятным чувством игры. Мы выражаем свои мысли и молитвы семьи и друзьям Клиффорда в это трудное время”, — говорится в обращении “Уорриорз”.

Примечательно, что Робинсон сыграл 18 сезонов в НБА и помог “Портленд Трэйл Блэйзерс” выйти дважды в финал Национальной баскетбольной ассоциации. Форвард был выбран “Портлендом” на драфте — 1989 года под 36 общим пиком. В составе “Блэйзерс” он провел восемь сезонов, где в сезоне 1992/93 стал лучшим запасным игроком, а через год был вызван на Матч всех звезд.

Также Клиффорд выступал за “Финикс”, “Детройт”, “Голден Стэйт” и “Нью-Джерси”, где закончил карьеру в 2007 году и провел 1380 игр в НБА. В среднем за матч Клиффорд набирал по 14,2 очка и 4,6 подбора.

Украинские Национальные Новости

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