Умер 27-летний украинский легкоатлет Николай Багач

ukru
Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 5846 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 30735 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 59560 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102729 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108293 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122260 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155016 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201890 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196187 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 286135 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 57939 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 69764 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 41497 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 55729 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 26169 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 341095 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 293265 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 447811 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 413633 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 396525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 113856 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 192461 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 220283 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 199854 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 286135 просмотра
Актуальное
Умер 27-летний украинский легкоатлет Николай Багач

Умер 27-летний украинский легкоатлет Николай Багач

Киев  •  УНН

 • 21883 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни украинский легкоатлет Николай Багач, которому было всего 27 лет, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Багач занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача.

О причинах смерти атлета не сообщается.

Как сообщал УНН, на 54-м году жизни умер двукратный финалист НБА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы