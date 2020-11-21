Умер 27-летний украинский легкоатлет Николай Багач
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни украинский легкоатлет Николай Багач, которому было всего 27 лет, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Багач занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача.
О причинах смерти атлета не сообщается.
Как сообщал УНН, на 54-м году жизни умер двукратный финалист НБА.