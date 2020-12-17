Поляка Левандовскі визнано найкращим футболістом року в світі за версією FIFA

Нападник “Баварії” та збірної Польщі Левандовскі випередив у боротьбі легенд світового футболу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Наставник “Ліверпуля” Юрген Клопп названий найкращим тренером року. Німецький фахівець випередив Ханса-Дітера Фліка (Німеччина, “Баварія”), і Марсело Б’єлса (Аргентина, “Лідс Юнайтед”).

Мануель Нойер з ФК “Баварія” був обраний найкращим голкіпером ФІФА серед чоловіків, а Сара Бухадді з ліонського “Олімпіку” завершила свою видатну кар’єру нагородою, як найкращий воротар ФІФА серед жінок.

Нагадаємо, що ФІФА пожиттєво дискваліфікувала президента Федерації футболу Гаїті за сексуальне насильство.