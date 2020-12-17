Поляка Левандовскі визнано найкращим футболістом року в світі за версією FIFA
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Церемонія нагородження “Best FIFA Football Awards” 2020 року, яка проводилась у віртуальному форматі в будівлі ФІФА в Цюріху, нагородила двох відомих гравців, Люсі Бронз та Роберта Левандовскі, як найкращих футболістів року серед жінок та чоловіків відповідно, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Нападник “Баварії” та збірної Польщі Левандовскі випередив у боротьбі легенд світового футболу Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Наставник “Ліверпуля” Юрген Клопп названий найкращим тренером року. Німецький фахівець випередив Ханса-Дітера Фліка (Німеччина, “Баварія”), і Марсело Б’єлса (Аргентина, “Лідс Юнайтед”).
Мануель Нойер з ФК “Баварія” був обраний найкращим голкіпером ФІФА серед чоловіків, а Сара Бухадді з ліонського “Олімпіку” завершила свою видатну кар’єру нагородою, як найкращий воротар ФІФА серед жінок.
Нагадаємо, що ФІФА пожиттєво дискваліфікувала президента Федерації футболу Гаїті за сексуальне насильство.