Поляка Левандовски признан лучшим футболистом года в мире по версии FIFA

Нападающий “Баварии” и сборной Польши Левандовски опередил в борьбе легенд мирового футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп назван лучшим тренером года. Немецкий специалист опередил Ханса-Дитера Флика (Германия, “Бавария”), и Марсело Бьелса (Аргентина, “Лидс Юнайтед”).

Нойер с ФК “Бавария” был избран лучшим голкипером ФИФА среди мужчин, а Сара Бухадди из лионского “Олимпика” завершила свою выдающуюся карьеру наградой, как лучший вратарь ФИФА среди женщин.

Напомним, что ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие.