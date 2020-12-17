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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82409 просмотра

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Поляка Левандовски признан лучшим футболистом года в мире по версии FIFA

Киев • УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Церемония награждения “Best FIFA Football Awards” 2020 года, которая проводилась в виртуальном формате в здании ФИФА в Цюрихе, наградила двух известных игроков, Люси Бронз и Роберта Левандовски, как лучших футболистов года среди женщин и мужчин соответственно, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА .

Поляка Левандовски признан лучшим футболистом года в мире по версии FIFA

Нападающий “Баварии” и сборной Польши Левандовски опередил в борьбе легенд мирового футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп назван лучшим тренером года. Немецкий специалист опередил Ханса-Дитера Флика (Германия, “Бавария”), и Марсело Бьелса (Аргентина, “Лидс Юнайтед”).

Нойер с ФК “Бавария” был избран лучшим голкипером ФИФА среди мужчин, а Сара Бухадди из лионского “Олимпика” завершила свою выдающуюся карьеру наградой, как лучший вратарь ФИФА среди женщин.

Напомним, что ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие.

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