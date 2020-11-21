ФІФА пожиттєво дискваліфікувала президента Федерації футболу Гаїті за сексуальне насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила жорстко покарати президента Федерації футболу Гаїті Іва Жан-Барта, передає УНН з посиланням на "The Guardian".
Функціонера звинуватили в сексуальному насильстві над декількома футболістками збірної Гани в період з 2014 по 2020 роки.
Крім відсторонення Жан-Барта чекає ще одна санкція - його оштрафують на один млн. швейцарських франків (близько 925 тис. євро).
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Примітно, що суд Гаїті в підсумку виправдав чиновника, тому він планує здійснити звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Також додамо, Жан-Барт очолював Федерацію футболу Гаїті з 2000 року та обирався на цю посаду п'ять разів.
Нагадаємо, ФІФА каратиме клуби технічними поразками за прояви расизму.