ФІФА на два роки дискваліфікувала українського футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Український футболіст ПФК “Львів” Ярослав Богунов, відсторонений від футболу на два роки — з 6 серпня 2020 го по 5 серпня 2022, передає УНН з посиланням на “Прессбол”.
Колишній гравець “Нафтана” покараний за участь в матчі, який носив договірний характер.
На підставі даних, наданих Дисциплінарним комітетом Білоруської федерації футболу, ФІФА розповсюдила рішення білоруської федерації на всі змагання під своєю егідою.
Відповідно з дискваліфікацією, Богунов не має права брати участь ні в одному змаганні під егідою ФІФА чи інших асоціацій — ні за клуб, ні за національну збірну.
Також додамо, у поточному сезоні Богунов провів чотири матчі в складі “золотих левів”.