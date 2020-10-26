ФИФА на два года дисквалифицировала украинского футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинский футболист ПФК “Львов” Ярослав Богунов, отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022, передает УНН со ссылкой на “Прессбол”.
Бывший игрок “Нафтана” наказан за участие в матче, который носил договорной характер.
На основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом Белорусской федерации футбола, ФИФА распространила решение белорусской федерации на все соревнования под своей эгидой.
Согласно с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или иных ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.
Также добавим, в текущем сезоне Богунов провел четыре матча в составе “золотых львов”.