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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65841 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100280 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117560 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100437 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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ФИФА на два года дисквалифицировала украинского футболиста

ФИФА на два года дисквалифицировала украинского футболиста

Киев  •  УНН

 • 17185 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинский футболист ПФК “Львов” Ярослав Богунов, отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022, передает УНН со ссылкой на “Прессбол”.

Бывший игрок “Нафтана” наказан за участие в матче, который носил договорной характер.

На основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом Белорусской федерации футбола, ФИФА распространила решение белорусской федерации на все соревнования под своей эгидой.

Согласно с дисквалификацией, Богунов не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или иных ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Также добавим, в текущем сезоне Богунов провел четыре матча в составе “золотых львов”.

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