ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) решила жестко наказать президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта, передает УНН со ссылкой на "The Guardian".
Функционера обвинили в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной Ганы в период с 2014 по 2020 годы.
Кроме отстранения Жан-Барта ждет еще одна санкция - его оштрафуют на один млн. швейцарских франков (около 925 тыс. Евро).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФИФА на два года дисквалифицировала украинского футболиста
Примечательно, что суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует осуществить обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Также добавим, Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.
Напомним, ФИФА наказывать клубы техническими поражениями за проявления расизма.