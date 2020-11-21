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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26276 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84216 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102140 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118187 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152764 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200308 просмотра

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ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие

ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити за сексуальное насилие

Киев  •  УНН

 • 15053 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) решила жестко наказать президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта, передает УНН со ссылкой на "The Guardian".

Функционера обвинили в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной Ганы в период с 2014 по 2020 годы.

Кроме отстранения Жан-Барта ждет еще одна санкция - его оштрафуют на один млн. швейцарских франков (около 925 тыс. Евро).

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Примечательно, что суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует осуществить обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Также добавим, Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.

Напомним, ФИФА наказывать клубы техническими поражениями за проявления расизма.

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