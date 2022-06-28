Полтавщину накрила негода: 32 населені пункти залишилися без світла

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“Через негоду на Полтавщині 32 населені пункти залишилися без світла. В Чутівському, Карлівському, Полтавському, Решетилівському, Гадяцькому й Козельщинському колишніх районах. Багато пошкоджень у Полтаві через падіння гілок і дерев”, — повідомив очільник ОВА.

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З його слів, наразі по області вимкнено 11 повітряних ліній та 169 трансформаторних підстанцій.

На місці працюють аварійні бригади.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.

До торгового центру, по якому російські війська завдали ракетного удару, зносять квіти та дитячі іграшки у памʼять про жертв.

Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині.