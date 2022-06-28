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13:44 • 26656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40525 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43546 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21074 просмотра

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11:23 • 56027 просмотра

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Полтавщину накрыла непогода: 32 населенных пункта остались без света

Полтавщину накрыла непогода: 32 населенных пункта остались без света

Киев • УНН

 • 84295 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Полтавской области 32 населенных пункта остались без света. Причиной стало сильное ненастье в области, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.

Цитата

“Из-за непогоды на Полтавщине 32 населенные пункты остались без света. В Чутовском, Карловском, Полтавском, Решетиловском, Гадячском и Козельщинском бывших районах. Много повреждений в Полтаве из-за падения ветвей и деревьев”, — сообщил глава ОВА.

Детали

Из его слов, в настоящее время по области отключено 11 воздушных линий и 169 трансформаторных подстанций.

На месте работают аварийные бригады.

Напомним

27 июня решисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга на Полтавщине, где находилось более тысячи гражданских. Пока известно о более 20 погибших.

К торговому центру, по которому российские войска нанесли ракетный удар, приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах.

Правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге на Полтавщине.

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