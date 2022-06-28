Полтавщину накрыла непогода: 32 населенных пункта остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Полтавской области 32 населенных пункта остались без света. Причиной стало сильное ненастье в области, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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“Из-за непогоды на Полтавщине 32 населенные пункты остались без света. В Чутовском, Карловском, Полтавском, Решетиловском, Гадячском и Козельщинском бывших районах. Много повреждений в Полтаве из-за падения ветвей и деревьев”, — сообщил глава ОВА.
Детали
Из его слов, в настоящее время по области отключено 11 воздушных линий и 169 трансформаторных подстанций.
На месте работают аварийные бригады.
Напомним
27 июня решисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга на Полтавщине, где находилось более тысячи гражданских. Пока известно о более 20 погибших.
К торговому центру, по которому российские войска нанесли ракетный удар, приносят цветы и детские игрушки в память о жертвах.
Правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге на Полтавщине.