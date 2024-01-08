Польский єврокомісар погрожує заблокувати продовження торговельних пільг для України, висуває вимоги

Єврокомісар із питань сільського господарства з Польщі Януш Войцеховський не підтримає розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною, якщо його пропозиції не будуть враховані. Про це йдеться з його листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, пише RMF24, інформує УНН.

Збереження торговельних привілеїв для України, що містяться в постанові ЄС, яка спливає цьогоріч, без захисних застережень і кількісних обмежень загрожує відновленням кризи надлишкової пропозиції імпортної сільськогосподарської продукції з України - йдеться в листі Войцеховського.

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Як зазначає RMF24, внутрішньовідомчі консультації ЄК щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною, закінчуються завтра.

Войцеховський не підтримає продовження угоди про вільну торгівлю з Україною, якщо його пропозиції не будуть враховані.

Крім передбачення механізмів, як у випадку блокування з боку ЄС українського збіжжя, єврокомісар наполягає на введенні квот щодо ввезення з України цукру і м’яса птиці.

Войцеховський пропонує включити до нової угоди захисні механізми, як у випадку блокування з боку ЄС українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці. Польський комісар також закликає запровадити кількісні обмеження на цукор і м'ясо птиці - імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

Єврокомісар пише, що ЄС "повинен переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". У ситуації, що склалася, він звинувачує росію, яка блокує Чорне море і витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

У листі комісар також повторює свою пропозицію про підтримку українського транзиту до морських портів ЄС, звідки українське зерно транспортуватиметься на африканські або азійські ринки.

Нагадаємо

У травні минулого року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на рік безмитної торгівлі з Україною та інших торгових поступок. Набуття чинності рішення очікується. Рішення набуло чинності 6 червня.