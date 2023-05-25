ЄС остаточно затвердив продовження на рік безмитної торгівлі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на рік безмитної торгівлі з Україною та інших торгових поступок. Набуття чинності рішення очікується 6 червня, повідомляється на сайті євроінституції, пише УНН.
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"Сьогодні Рада ухвалила рішення, що продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до ЄС ще на рік, до червня 2024 року", - ідеться у повідомленні.
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Як очікують у ЄС, ці заходи допоможуть Україні "зберегти стабільність торговельних відносин" з блоком і "підтримувати економіку в дуже складних умовах".
"У поєднанні зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою це має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні", - зауважують у Раді ЄС.
Як повідомляється, ухвалене сьогодні рішення діятиме протягом одного року та стосується наступного:
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- усі несплачені митні збори відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Це стосується двох категорій товарів: фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти;
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- стягнення антидемпінгових мит на імпортні товари походженням з України станом на дату набрання чинності цим Регламентом;
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- застосування єдиних правил імпорту (захисних заходів) щодо імпорту, що походить з України.
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"Тепер, коли Регламент ухвалено, він буде підписаний представниками Ради (ЄС) та Європейського парламенту та опублікований в Офіційному журналі до набуття чинності 6 червня", - ідеться у заяві.
Нагадаємо
У Європарламенті у квітні підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною на рік.