ЕС окончательно утвердил продление на год беспошлинной торговли с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Совет Европейского Союза принял решение о продлении на год беспошлинной торговли с Украиной и других торговых уступок. Вступление в силу решения ожидается 6 июня, сообщается на сайте евроинститута, пишет УНН.
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"Сегодня Совет принял решение, продлевающее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в ЕС еще на год, до июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Детали
Как ожидают в ЕС, эти меры помогут Украине "сохранить стабильность торговых отношений" с блоком и "поддерживать экономику в очень сложных условиях".
"В сочетании со значительной военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении", - отмечают в Совете ЕС.
Как сообщается, принятое сегодня решение будет действовать в течение одного года и касается следующего:
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- все неуплаченные таможенные пошлины в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Это касается двух категорий товаров: фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты;
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- взыскание антидемпинговых пошлин на импортные товары происхождением из Украины по состоянию на дату вступления в силу настоящего Регламента;
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- применение единых правил импорта (защитных мер) в отношении импорта, происходящего из Украины.
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"Теперь, когда Регламент принят, он будет подписан представителями Совета (ЕС) и Европейского парламента и опубликован в Официальном журнале до вступления в силу 6 июня", - говорится в заявлении.
Напомним
В Европарламенте в апреле поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год.