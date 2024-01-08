Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства из Польши Януш Войцеховский не поддержит распоряжение Еврокомиссии о продлении соглашения о свободной торговле с Украиной, если его предложения не будут учтены. Об этом говорится из его письма президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет RMF24, информирует УНН.

Сохранение торговых привилегий для Украины, содержащихся в постановлении ЕС, которое истекает в этом году, без защитных оговорок и количественных ограничений грозит возобновлением кризиса избыточного предложения импортной сельскохозяйственной продукции из Украины - говорится в письме Войцеховского.

Детали

Как отмечает RMF24, внутриведомственные консультации ЕК по продлению соглашения о свободной торговле с Украиной, заканчиваются завтра.

Войцеховский не поддержит продление соглашения о свободной торговле с Украиной, если его предложения не будут учтены.

Кроме предвидения механизмов, как в случае блокирования со стороны ЕС украинского зерна, еврокомиссар настаивает на введении квот по ввозу из Украины сахара и мяса птицы.

Войцеховский предлагает включить в новое соглашение защитные механизмы, как в случае блокирования со стороны ЕС украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы. Польский комиссар также призывает ввести количественные ограничения на сахар и мясо птицы - импорт которых, по его мнению, стремительно растет и угрожает дестабилизировать рынок ЕС.

Еврокомиссар пишет, что ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость". В сложившейся ситуации он обвиняет россию, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

В письме комиссар также повторяет свое предложение о поддержке украинского транзита в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские или азиатские рынки.

Напомним

В мае прошлого года Совет Европейского Союза принял решение о продлении на год беспошлинной торговли с Украиной и других торговых уступок. Вступление в силу решения ожидается. Решение вступило в силу 6 июня.