Польські гаубиці “Краб” успішно працюють на передовій – Залужний

Цитата

"Польські “Краби” успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Деталі

За його словами, САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

"Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - зазначив Залужний.

Доповнення

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – самохідні гаубиці AHS Krab.