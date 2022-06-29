Польські гаубиці “Краб” успішно працюють на передовій – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Польські самохідні гаубиці “Краб” успішно працюють на передовій. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Польські “Краби” успішно працюють на передовій", - написав Залужний.
Деталі
За його словами, САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.
"Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - зазначив Залужний.
Доповнення
Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – самохідні гаубиці AHS Krab.