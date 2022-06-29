Польские гаубицы "Краб" успешно работают на передовой - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Польские самоходные гаубицы“Краб” успешно работают на передовой. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Польские “Крабы” успешно работают на передовой", - написал Залужный.
Детали
По его словам, САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.
"Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", – отметил Залужный.
Дополнение
Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение – самоходные гаубицы AHS Krab.