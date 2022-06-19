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Ефективно "з’їдатиме" колони росіян: Польща передала Україні самохідні гаубиці "Krab"

Ефективно "з’їдатиме" колони росіян: Польща передала Україні самохідні гаубиці "Krab"

Київ • УНН

 • 242575 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – самохідні гаубиці AHS Krab. Про це повідомили в оперативному командуванні “Cхід”, інформує УНН.

Цитата

“Польський „Краб“ ефективно „з’їдатиме“ колони росіян! У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння — САУ AHS Krab”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

В ОК “Схід” оприлюднили основні факти про польську самохідну гаубицю:

· час приведення з похідного положення в бойове — приблизно 30 секунд;

· головний вогневий засіб — 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри;

· максимальна дальність стрільби — 40 км.

“Дякуємо Польщі за підтримку і допомогу! Разом переможемо!”, — додали в командуванні.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для фронту на додачу до вже використовуваного озброєння готові польські САУ “Краб”, загалом на сьогодні запит від Збройних сил України щодо 155-міліметрової артилерії виконано на 90%.

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