Ефективно "з’їдатиме" колони росіян: Польща передала Україні самохідні гаубиці "Krab"

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“Польський „Краб“ ефективно „з’їдатиме“ колони росіян! У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння — САУ AHS Krab”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

В ОК “Схід” оприлюднили основні факти про польську самохідну гаубицю:

· час приведення з похідного положення в бойове — приблизно 30 секунд;

· головний вогневий засіб — 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри;

· максимальна дальність стрільби — 40 км.

“Дякуємо Польщі за підтримку і допомогу! Разом переможемо!”, — додали в командуванні.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для фронту на додачу до вже використовуваного озброєння готові польські САУ “Краб”, загалом на сьогодні запит від Збройних сил України щодо 155-міліметрової артилерії виконано на 90%.