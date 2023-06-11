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Польські фермери достроково припинили протести на прикордонному переході в Дорогуську

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Польські фермери призупинили протест на польсько-українському кордоні після досягнення домовленості з урядом, про це повідомляє RMF FM, передає УНН.

Польські фермери достроково припинили протести на прикордонному переході в Дорогуську

Деталі

Фермери досягли домовленості з міністром сільського господарства Робертом Телусом і призначили дату переговорів, які відбудуться в середині наступного тижня. Як повідомив організатор протесту Бартломей Шайнерт, на прохання міністра протест було призупинено.

Фермери почали роз'їжджатися по домівках, але розгортання величезного затору на кордоні потребує часу. На полудень суботи, перед прикордонним переходом з польської сторони, очікувалося близько 450 вантажівок. Українська сторона повідомила, що майже 4 000 вантажівок очікують на в'їзд до Польщі.

Міністр сільського господарства Роберт Телус заявив після зустрічі з протестувальниками, що майже всі вимоги фермерів вже виконуються польським урядом. Він також пообіцяв, що перші кошти надійдуть до фермерів в червні. Однак виконанням єдиної вимоги, що стосується продовження закупівлі зерна до 15 липня, він не може гарантувати. Телус зазначив, що метою уряду є порожні склади фермерів до збору врожаю.

Нагадаємо

В п'ятницю польські фермери заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Протести були спричинені нерегульованим напливом українського зерна на польський ринок.

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