Польские фермеры досрочно прекратили протесты на пограничном переходе в Дорогуске

Детали

Фермеры достигли договоренности с министром сельского хозяйства Робертом Телусом и назначили дату переговоров, которые состоятся в середине следующей недели. Как сообщил организатор протеста Бартломей Шайнерт, по просьбе министра протест был приостановлен.

Фермеры начали разъезжаться по домам, но разворачивание огромного затора на границе требует времени. На полдень субботы, перед пограничным переходом с польской стороны, ожидалось около 450 грузовиков. Украинская сторона сообщила, что почти 4 000 грузовиков ожидают въезда в Польшу.

Министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил после встречи с протестующими, что почти все требования фермеров уже выполняются польским правительством. Он также пообещал, что первые средства поступят к фермерам в июне. Однако выполнением единственного требования, касающегося продолжения закупки зерна до 15 июля, он не может гарантировать. Телус отметил, что целью правительства является пустые склады фермеров до сбора урожая.

Напомним

В пятницу польские фермеры заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. Протесты были вызваны нерегулируемым наплывом украинского зерна на польский рынок.