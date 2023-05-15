Польща збільшить виплати допомоги на дітей з 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща збільшить виплати допомоги на дітей в країні з 2024 року. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Уряд Польщі з початку 2024 року збільшить щомісячну допомогу на дитину з 500 злотих (120,11 доларів США) до 800 злотих (192,16 доларів США).
Програма підтримки родини "Родина 500 плюс" є флагманським проектом партії "Право і Справедливість", який був запроваджений у 2016 році.
"З нового року 500 плюс стане 800 плюс", - сказав Качинський на з'їзді перед парламентськими виборами, які мають відбутися цієї осені.
Серед інших заходів, спрямованих на зниження вартості життя, зокрема, скасування плати за користування державними національними автомагістралями. До того ж, ліки стануть безкоштовними для людей віком від 65 і молодших за 18 років.
Зараз виплати допомоги на дітей коштують державному бюджету Польщі понад 40 мільярдів злотих на рік. Качинський не сказав, скільки країні коштуватиме підвищення виплат, але висловив упевненість, що це не викличе інфляцію.
"Ми сподіваємося, що інфляція в новому році буде низькою, тому нове фінансове вливання більше не загрожуватиме поверненням до інфляційних тенденцій - ми врахували це", - сказав Качинський.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що уряд розгляне пропозиції, озвучені на виборчому з'їзді, на наступному засіданні.
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