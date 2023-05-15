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Польша увеличит выплаты пособий на детей с 2024 года

Польша увеличит выплаты пособий на детей с 2024 года

Киев • УНН

 • 1031174 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша увеличит выплаты пособий на детей в стране с 2024 года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Польши с начала 2024 года увеличит ежемесячное пособие на ребенка с 500 злотых (120,11 долларов США) до 800 злотых (192,16 долларов США).

Программа поддержки семьи "Семья 500 плюс" является флагманским проектом партии "Право и Справедливость", который был введен в 2016 году.

"С нового года 500 плюс станет 800 плюс", - сказал Качиньский на съезде перед парламентскими выборами, которые должны состояться этой осенью.

Среди других мер, направленных на снижение стоимости жизни, в частности, отмена платы за пользование государственными национальными автомагистралями. К тому же, лекарства станут бесплатными для людей в возрасте от 65 и моложе 18 лет. 

Сейчас выплаты пособий на детей обходятся государственному бюджету Польши более чем в 40 миллиардов злотых в год. Качиньский не сказал, во сколько стране обойдется повышение выплат, но выразил уверенность, что это не вызовет инфляцию.

"Мы надеемся, что инфляция в новом году будет низкой, поэтому новое финансовое вливание больше не будет угрожать возвратом к инфляционным тенденциям - мы учли это", - сказал Качиньский.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что правительство рассмотрит предложения, озвученные на избирательном съезде, на следующем заседании.

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